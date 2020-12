Inter, gesto emblematico di Eriksen al fischio finale. Balzaretti: “Buon segno, gli rode”

Nella serata della vittoria dell’Inter sul Bologna, fa molto discutere la scelta di Antonio Conte di inserire Christian Eriksen negli ultimi minuti di gioco senza potergli dare la possibilità di incidere. Il danese, poi, evidentemente deluso dal poco spazio concessogli, al fischio finale si è diretto immediatamente negli spogliatoi senza salutare nessuno e senza fermarsi a festeggiare la vittoria coi compagni.

Ma secondo Federico Balzaretti, ex terzino ed opinionista DAZN, non è un gesto negativo: “E’ un buon segno, quando hai dentro questa rabbia vuol dire che non sei rassegnato. Non è un brutto segno, al di là del gesto: significa che ti rode e sai di poter dare di più. Non è una cosa negativa, non interpretiamo tutti i gesti come negativi: è positivo”.