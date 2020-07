Ginter strizza l’occhio all’Inter: il tedesco ‘apprezza’ l’interessamento, la valutazione del Gladbach…

Il nome di Matthias Ginter è entrato in orbita Inter. Il difensore classe 1994, di proprietà del Borussia Monchengladbach e in scadenza nel 2021 (ma con la possibilità del club di estendere unilateralmente per un altro), è considerato un profilo ideale per la difesa di Antonio Conte: il calciatore della Germania, Campione del Mondo nel 2014, può giocare sia nella difesa a quattro che in una retroguardia a tre.

A riportare la notizia è la Bild, che spiega che la valutazione del difensore è di 40 milioni e riporta le parole di Ginter: “Fondamentalmente mi sento a mio agio a Gladbach e ho ancora grandi obiettivi da raggiungere con questo club“. Il 26enne ha, però, ammesso di “apprezzare” l’interessamento di un club come l’Inter.