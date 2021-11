Globe Soccer, candidata l’Inter. Ci sono anche Conte e Lukaku

Annunciati i candidati al Premio che sarà consegnato a Dubai il 27 dicembre: anche la squadra nerazzurra detentrice dello scudetto candidata

Sono state annunciate oggi i candidati al Globe Soccer 2021, il premio giunto alla 12esima edizione. Il 27 dicembre verranno consegnati i premi a Dubai, all’Al Wasl Plaza. 14 le categorie degli Awards quest’anno. E c'è l'Inter tra le squadre candidate al 'Best men's club of the year". Questo l'elenco delle squadre: