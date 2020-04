UFFICIALE – Annuncio a sorpresa, Gnonto passa dall’Inter allo Zurigo: contratto di 3 anni

In attesa che riapra il calciomercato, le società si muovo su quei giocatori liberi, ovvero non legati da un contratto per la prossima stagione. È il caso di Willy Gnonto, giovane giocatore classe 2003 dell’Inter, che si sarebbe accordato con la società svizzera dello Zurigo. A partire dalla prossima stagione, Gnonto vestirà la maglia dello Zurigo, dopo aver firmato un contratto di tre anni con gli svizzeri.

A darne l’annuncio è proprio il club che ha fatto l’affare per il promettente attaccante. Questo il comunicato:

“Anche prima dello scoppio della crisi del corona, l’FC Zurich aveva parlato con l’attaccante giovanile Degnand Wilfried Gnonto (nato nel 2003). Ieri è stato completato il passaggio alla nuova stagione 2020/2021. Si trasferirà dall’Inter alla FCZ, dove firmerà un contratto triennale fino all’estate 2023″.