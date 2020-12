La frattura che si è creata tra Gasperini e il Papu Gomez sembra insanabile. Il messaggio del giocatore recapitato attraverso i social, fa pensare che l’avventura dell’argentino a Bergamo sia al capolinea. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ieri sera un summit con il suo agente, Giuseppe Riso, è servito a pianificare la strategia per le prossime settimane. “Se non verrà ricomposta la frattura con Gasperini, Gomez spera di avere il via libera dalla famiglia Percassi. Dopo aver rinunciato a varie opportunità, anche in Italia, nelle scorse stagioni, proverà a chiedere una lista gratuita“.

“Più che probabile nel fine settimana anche un incontro fra Riso e i vertici del club per capire come gestire (eventualmente) l’addio. Finora non sono state avviate trattative per la cessione, anche perché i club interessati vogliono prima capire i costi dell’operazione. Però Inter, Milan e Roma hanno già dato una sbirciatina e a Parigi c’è l’argentino Di Maria che spinge per l’arrivo del Papu al Psg. Delle varie proposte già arrivate da campionati extraeuropei, invece, Gomez non vuole sentire parlare: o a Bergamo da protagonista, o in un club di primo piano nell’Europa che conta”.

