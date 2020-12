Inter-Gomez, affare possibile solamente a due condizioni. E da Conte un assist inaspettato

In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Gomez: il Papu vive ormai da separato in casa, e nei prossimi giorni è previsto il faccia a faccia decisivo tra la dirigenza orobica e l’agente dell’argentino per trovare una soluzione. Tanti i club interessati, tra cui l’Inter, alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Così scrive il Corriere dello Sport:

“C’è attesa per l’incontro tra il suo agente e la dirigenza dell’Atalanta: da oggi in poi qualsiasi giorno potrebbe essere quello giusto. Dopo questo faccia a faccia sarà più facile capire se la frattura (sia con la proprietà sia con Gasperini) è ricomponibile o, in alternativa, a quali condizioni economiche i Percassi vogliono cederlo“.

ASSIST INASPETTATO – “L’Inter non intende pagare Gomez 10 milioni per il suo cartellino e la chiusura al momento è netta. Siccome però Conte nell’ultima partita ha utilizzato il 3-4-2-1 facendo capire di avere in mente anche qualche variante tattica, il Papu è un candidato da non scartare“.

CONDIZIONI – “E’ però indispensabile che l’Atalanta lo faccia partire gratis/a un prezzo simbolico (in prestito) oppure che accetti di mettere in piedi uno scambio con Vecino o Nainggolan. Per il momento in viale della Liberazione queste ipotesi sono definite fantasiose, ma da qui all’1 febbraio possono succedere molte cose“.