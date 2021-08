Gomez: “Gasperini mente, c’è un motivo se lo fischiano tutti. Non mi lasciavano nemmeno…”

Il Papu Gomez è tornato a parlare sulle colonne de L'Eco di Bergamo rispondendo nuovamente al tecnico nerazzurro

Redazione1908

"Non capisco perchè Gasperini si ostini a dire bugie, ci sono 50 testimoni. Io ho detto di aver sbagliato, non so perchè lui non riesca ad ammettere la verità".

"Si puo' litigare, ma il modo in cui mi sono lasciato con l'Atalanta fa male. Con i Percassi c'e' sempre un rapporto speciale: il giorno che sono partito per Siviglia sono stato un'ora nei loro uffici, abbiamo parlato e abbiamo pianto insieme, non riuscivamo a credere a come era andata".

Il centrocampista ha ribadito la sua delusione su come e' terminato il rapporto.

"Non riesco solo a capire come in venti giorni io sia stato fatto fuori. Avevo chiesto di cedermi e non mi lasciavano andare. Pensavo di continuo all'aggressione e non riuscivo a guardarlo in faccia".

Gomez ha voluto comunque ringraziare l'allenatore per quanto fatto dal punto di vista tecnico, ma non e' mancata una frecciata dal punto di vista umano.

"Non avrei mai detto alla società"o io o Gasperini", ma se non hai il coraggio di chiedermi scusa non si puo' continuare. Ringrazio Gasperini per avermi migliorato, ma una cosa cosi' e' inaccettabile. Forse c'e' un motivo se viene fischiato in molti stadi".

Infine il giocatore argentino ripercorre quanto accaduto nel mese successivo prima del trasferimento in Spagna.

"Fui fatto fuori, tutti rimasero un mese senza parlarmi. Non potevo piu' cambiarmi con la squadra, non so chi lo avesse deciso. Ringrazio Sartori, mi e' stato vicino, parlandomi sempre. La gente merita la verita' non pretendo che siano tutti con me e non con Gasperini, lui e' il miglior allenatore che l'Atalanta possa avere. Si poteva risolvere tutto, ma tutti abbiamo sbagliato e pagato. Quando sono partito stavo male, sono sparito di colpo, mi hanno cancellato, ma avevo in mente solo Bergamo e l'Atalanta", ha concluso Gomez.