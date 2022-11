Gosens via dall’Inter? Tre club dalla Germania. È incedibile, ma con offerta giusta…

"Robin è arrivato a Milano lo scorso gennaio per diventare il sostituto di Perisic e una colonna della nuova Inter: i fatti, però, hanno detto altro. L’esplosione di Dimarco e una condizione fisica mai al top hanno frenato l’ascesa del tedesco, che a fine agosto è stato anche a un passo dall’addio. Il Leverkusen si era presentato a Milano in cerca del blitz, garantendogli un posto da titolare. L’affare sembrava ben indirizzato, ma il club tedesco chiedeva il prestito, senza garantire l’obbligo di riscatto. Lì la trattativa si è interrotta, per la felicità di tutti. Robin voleva giocarsi le sue carte, l’Inter non voleva cederlo se non a fronte di una proposta indecente. E lo stesso discorso può essere fatto oggi: Robin è incedibile, salvo offerte convincenti. Leverkusen, Wolfsburg ed Eintracht ci pensano, un’offerta potrebbe anche arrivare. E se il giocatore decidesse di andare, sarebbe difficile trattenerlo", spiega La Gazzetta dello Sport.