Gravina: “Superlega? Saremo fermi. Il nostro compito non è difendere gli scudetti”

Le parole del presidente della Figc: "Questo tema è un problema, un fulmine a ciel sereno: qualche avvisaglia si percepiva"

Deluso dai club italiani? Non sono deluso, capisco che ci siano momenti di difficoltà: probabilmente dobbiamo ripartire. Nel mio ruolo io farò di tutto per accelerare una linea di innovazione nelle riforme e nel controllo dei costi: non è pensabile che si possa far passare come un progetto innovativo un progetto che ha l'obiettivo di avere maggiori ricavi. Escluderli dalla Serie A? Il nostro compito non è difendere gli scudetti, ma i valori dello sport e rispettare il radicamento sul nostro territorio del valore e dello sport. Non possiamo offuscare tanti sacrifici di una filiera straordinaria: il calcio appartiene alla gente, ai tifosi e ai volontari che mantengono in piedi questo mondo".