Hakimi: “Contento di aver vinto lo scudetto con l’Inter. Con Conte ho imparato…”

L'ex giocatore nerazzurro nella top 11 della stagione 2020/21 del Gran Galà del calcio

Achraf Hakimi è uno dei tanti giocatori dell'Inter presente nella top 11 della stagione 2020/21 del Gran Galà del calcio. Le parole dell'ex nerazzurro dopo aver ricevuto il premio: "Sono molto contento di aver vinto questo premio per la prima volta, soprattutto per aver vinto il campionato. Sono orgoglioso del premio e della gente che mi ha votato. Con Conte ho imparato molto soprattutto a livello difensivo e questo è quello che ho portato in Francia. In attacco sapete tutti che posso fare bene, ma è soprattutto in difesa che sono migliorato tanto".