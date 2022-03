Handanovic-Onana, gerarchie chiare. Inzaghi aspetta un centrale esperto, il piano del club

In porta Handanovic rinnoverà ma sa già che non sarà il titolare, ci potrebbero essere nuovi volti nel reparto difensivo

Andrea Della Sala

L'Inter pensa già al futuro e a quelli che potranno essere i rinforzi per la prossima stagione. In difesa potrebbero essere alcune novità per Inzaghi, oltre al portiere.

"Andando per ordine, prima di tutto il capitolo portiere: qui l’orizzonte è già tracciato, con Handanovic pronto a cedere il testimone a Onana. Lo sloveno sa quali saranno le nuove gerarchie a stretto giro di posta, ma pare comunque intenzionato a prolungare il contratto in scadenza a giugno (con corposa riduzione dell’ingaggio fino a 1,5 milioni) per fare da chioccia al camerunese", spiega Gazzetta.it.

"Pochi metri più avanti ci sarà invece più di un saluto, e non solo per il clima d’incertezza che avvolge De Vrij. Al netto del possibile ricambio in caso di partenza dell’olandese, Inzaghi conta di avere anche un quarto centrale forte, già dotato di esperienza e in grado di alternarsi con i tre titolari. Il rendimento degli attuali rincalzi, vale a dire Dimarco, D’Ambrosio e Ranocchia, non ha certo deluso finora, ma l’età avanzata degli ultimi due (33 e 34 anni) suggerisce un imminente ricambio. Il piano della dirigenza nerazzurra è quello di liberare un posto per fare spazio a un giovane profilo di prospettiva, che potrebbe essere il promettente Mattia Viti (attorno a cui si prospetta un derby di mercato)",aggiunge il portale.