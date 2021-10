Sky – Handanovic, le critiche e la pista Onana: la situazione in casa Inter

Gli ultimissimi aggiornamenti da Sky Sport sul portiere titolare nerazzurro, tra presente in campo e futuro

La porta dell'Inter tra presente e futuro. La società nerazzurra si è già mossa per il dopo Samir Handanovic e ha individuato in André Onana l'erede ideale del portiere nerazzurro. Accordo di massima tra le parti già raggiunto, mentre resta ancora da scrivere il futuro del capitano interista, in scadenza al 30 giugno 2022.