Handanovic: “Rinnovo? Le cose si fanno in due. Onana? Basta che l’Inter sia più forte”

Le parole del portiere nerazzurro: "Era fondamentale vincere perché l'avversario era la Juventus: non è una partita come le altre"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro la Juventus: "Se il rigorista migliore della squadra è Calhanoglu? Sì. Grande vittoria, grande valore di una partita per il momento in cui c'è stata: non l'abbiamo ottenuta giocando bene e creando tanto, è una vittoria di carattere. Ci piace, dobbiamo creare entusiasmo, non vediamo l'ora di giocare la prossima partita sabato.

Era fondamentale vincere perché l'avversario era la Juventus: non è una partita come le altre, vale 3 punti ma questa partita ci dà fiducia ed entusiasmo. Poi torniamo a giocare ogni 5 giorni e questo è importante: si è parlato tanto di noi ma la verità è che giocano sempre gli stessi e abbiamo pagato qualcosa. Quando perdi in Champions, le partite di devastano psicologicamente e fisicamente: oggi era fondamentale per rimanere attaccati al gruppo scudetto. La traversa? C'è fallo di Chiellini, mi ha spostato: non si può spostare il portiere e lui lo sa. Fosse stato gol, l'avrebbero annullato: mi ha chiesto anche scusa.

Onana? Non c'è nessun problema nella competizione, è una cosa normale: mi fa anche piacere. L'importante è che l'Inter esca più forte, poi quello che sarà vedremo. Io devo pensare alle ultime partite, poi tutto il resto si vedrà: io sono professionista, non ho neanche il contratto per il prossimo anno.

Su Donnarumma voglio dire una cosa: può diventare il migliore al mondo se se lo mette in testa, lo deve volere lui. Non ci sono solo errori suoi in quella partita, è facile massacrare solo uno. Per lui vedo solo grande cose, a me piace tanto. Rinnovo? Vedremo, sono da tanti anni qua e le cose si fanno in due: penso e spero di sì. Non abbiamo ancora fatto niente. Nessuno garantisce il posto, non è questa la questione".