Icardi torna in Argentina e “aiuta” il mercato Inter? Ecco l’intreccio col Galatasaray

Nonostante il contratto triennale firmato pochi giorni fa , Mauro Icardi potrebbe lasciare la Turchia per fare ritorno in Argentina. Un'indiscrezione che circola con sempre maggior insistenza, e che ancora non ha trovato smentita. Tutto questo a causa delle delicate condizioni di salute della moglie Wanda Nara, sottoposta ad accertamenti a Buenos Aires in seguito a dolori intestinali. Uno scenario che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe interessare da vicino anche l'Inter.

Questo perchè, in caso di addio all'ex capitano nerazzurro, il club turco starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi Correa, sempre più ai margini a Milano e deludente anche oggi in amichevole contro l'Al-Nassr: "La partenza di Maurito spingerebbe il Galatasaray a rituffarsi sul mercato ed è qui che entra in gioco Correa. Perché il Tucu era un pallino dei turchi già in inverno, quando cercarono l'approccio in viale della Liberazione (ma con argomenti poco convincenti) ed è stato tra i primi nomi tirati in ballo anche adesso che c'è il rischio di dover rimpiazzare Icardi.