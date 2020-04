SM – Icardi piace ancora al Napoli: è il momento buono per portarlo in azzurro?

Potrebbe arrivare nei prossimi mesi il momento giusto per il trasferimento di Mauro Icardi al Napoli. Se il PSG non dovesse riscattarlo, a quel punto si aprirebbe un’asta con l’Inter disposta a cederlo al miglior offerente e il club di Aurelio De Laurentiis si giocherebbe le proprie carte. “Con i nerazzurri potrebbe aprirsi una nuova trattativa per Icardi. L’attaccante piace ormai da tempo agli azzurri. Con la probabile partenza di Milik e Mertens, ancora corteggiato dall’Inter, ripartire da Icardi potrebbe essere il segnale giusto per il rilancio della squadra azzurra”, spiegano i colleghi di Sport Mediaset.