Sky – Inter, pensierino su Insigne anche se non è da 3-5-2. Altri club…

Di Marzio e Marchetti, a Skysport, hanno parlato del rinnovo del calciatore del Napoli e dell'interesse del club nerazzurro

Gli ha fatto eco anche Luca Marchetti: «Non è un rinnovo facile. La questione economica è importante sia per il giocatore che per la Nazionale. Vedremo se e come il Napoli affronterà la tematica con il giocatore che deve pensare anche alle prospettive future».

«L'offerta più concreta - ha aggiunto Di Marzio - è quella di Toronto, in MLS. Hanno parlato con l'entourage del calciatore ed è arrivata un'offerta da capogiro, sarebbe una scelta di vita. Bisogna capire se ha intenzione di avere ancora prospettive in Europa o in Italia. Tipo Inter, sapevamo che già a gennaio un pensierino lo avevano fatto. Anche se non è da 3-5-2 da Inzaghi, ma è chiaro che il club nerazzurro ad un giocatore così, in scadenza, ci possa pensare e già a gennaio ma potrebbero certo pensarci anche altri club».