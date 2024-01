Inter, aggiornamenti sulla possibile maglia 24/25: “Una fonte affidabile confida che…”

Arrivano aggiornamenti da Footy Headlines sulla possibile maglia home dell'Inter 2024-25 dopo le prime indiscrezioni lanciate qualche settimana fa. Il portale segnala come ci siano dei dubbi in merito ai leak usciti recentemente e che una fonte molto affidabile ha confidato che si dovrà essere pazienti in merito alla prima divisa nerazzurra per la prossima stagione.