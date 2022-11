Inter, Alcaraz ciliegina per il centrocampo: una cessione potrebbe fargli spazio

L'edizione odierna di TuttoSport rilancia il nome di Carlos Alcaraz per l'Inter. Un affare probabilmente da circa 15 milioni di euro, ma ci sarà spazio in rosa? Secondo il quotidiano lo spiraglio potrebbe crearsi già a gennaio. Si legge infatti: "Alcaraz è uno dei giocatori di maggiore prospettiva e talento che l’Inter ha segnato sul proprio taccuino. Un giocatore che per caratteristiche potrebbe essere l’ideale alter ego di Barella e prendere il posto in rosa di Gagliardini, il cui contratto scadrà nel giugno 2023 e difficilmente sarà rinnovato (anzi, sul centrocampista, che non pare volersi muovere fino al termine della stagione, ci sono diversi club interessati per averlo già a gennaio, fra cui Cremonese, Monza e Siviglia)".