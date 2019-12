SM – Vidal rompe col Barça. Alonso-Inter, l’ostacolo è uno. Juve su Giroud

A SportMediaset si parla della denuncia di Vidal al Barcellona per premi non pagati rispetto alla scorsa stagione. “Una mossa per accelerare la sua partenza verso l’Inter e ridimensionare le richieste del Barcellona”. Il club replica spiegando che si tratta di una manovra per andarsene. Marotta è pronto a riconoscergli lo stipendio che percepisce attualmente, cinque mln all’anno, allungandogli il contratto fino al 2022.

Prosegue poi l’assalto a Marcos Alonso, terzino del Chelsea che vorrebbe tornare da Conte. Secondo il tg sportivo di Italia 1 l’ostacolo è la richiesta del club inglese: 35 mln + 5 di bonus a fronte di una valutazione di circa la metà. Politano piace a Fiorentina e Atalanta. Potrebbe finire nello scambio con Llorente che sarebbe l’alternativa a Giroud, ora finito nel mirino della Juventus per sostituire Mandzukic.

(Fonte: SM)