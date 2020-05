Ecco come l’Inter prepara la ‘Fase 2’. Ad Appiano lavoro intenso, con Conte a distanza. Presto…

In vista delle sessioni di squadra, ieri ad Appiano è stato il quarto giorno di allenamenti individuali, poi da lunedì 18 maggio ricominceranno le sedute classiche e le esercitazioni tattiche. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al Centro Suning il pallone non è mai mancato, ma viene usato a completamento di un lavoro principalmente atletico e che raccontano essere molto intenso.

“Ieri giocatori divisi in due soli turni, ma distanze garantite come da protocollo. Conte sempre presente e sempre “da lontano”, in attesa che il prossimo “giro” di tamponi, previsto entro questa settimana, gli permetta di tornare al fianco dei suoi“.

“L’obiettivo di questa prima fase è invece “ricondizionare” i giocatori, che hanno sì svolto allenamento costanti nello loro abitazioni, fra mini-palestre in salotto, cortili e garage, ma che stanno riprendendo confidenza con il campo e con le richieste dello staff del tecnico dopo due mesi. Nei prossimi giorni saranno eseguiti test per valutare quanto i divani hanno pesato“.

