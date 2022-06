Inter, Asllani in chiusura: “All’Empoli andranno 13mln più questi due prestiti”

Da settimane, se non mesi, è Kristjan Asllani il prescelto in casa Inter come vice di Marcelo Brozovic per la prossima stagione. Ecco perché il club nerazzurro ha tutta l'intenzione di chiudere a brevissimo per il centrocampista classe 2002. Scrive in Corriere dello Sport: "Questa è la settimana in cui l'Inter vuole completare il suo centrocampo con l'arrivo del vice Brozovic. I dirigenti nerazzurri andranno alla ricerca di un accordo con l'Empoli sulla valutazione di Kristjan Asllani, l'albanese per il quale il presidente Corsi chiede 15-16 milioni e il club di viale della Liberazione è arrivato a offrirne 12 più il prestito di Satriano e Agoume.