CdS – Inter, doppia cessione al Bayern e assalto a Kanté? Conte ha già…

Lavori in corso in casa Inter. La rosa di Conte subirà un restyling a centrocampo che prevede anche la cessione di Marcelo Brozovic, nonostante il post al miele del croato su Instagram. Ma non solo, come spiega il Corriere dello Sport: “In queste ore si sono riaperti i canali di comunicazione tra Inter e Bayern, per discutere del futuro di Perisic. Ebbene, i bavaresi hanno avanzato un’offerta da 12 milioni di euro per rilevare il cartellino del croato. Esisteva un diritto di riscatto a 20 milioni scaduto a metà maggio. L’Inter, comunque, ha respinto la proposta, vuole che sia alzata ad almeno 15. Se il Bayern volesse allargare il discorso anche a Brozovic, allora potrebbe essere più semplice raggiungere un’intesa. All’Inter la cessione del centrocampista servirebbe per dare l’assalto a Kanté, altrimenti assai complicato. Conte ha già dato il via libera alla cessione”.