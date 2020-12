GdS – Inter, Barella out col Bologna. A centrocampo spazio alle forze fresche

Archiviata la vittoria sul Borussia, per l’Inter è già tempo di proiettarsi sul campionato. I nerazzurri tornano al Meazza sabato sera per affrontare il Bologna, che nelle ultime stagioni ha sempre messo creato problemi. A proposito della formazione, la Gazzetta dello Sport rivela: “L’infermeria si sta svuotando e Conte potrebbe fare un po’ di turnover in vista della sfida decisiva di mercoledì contro lo Shakhtar. Barella affaticato al polpaccio, difficile che giochi dal 1′. A centrocampo le forze fresche potrebbero essere Vidal, che era squalificato in Coppa, e Sensi”.

SCOPRI COME SEGUIRE IN STREAMING INTER-BOLOGNA SABATO SERA