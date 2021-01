Sfida importante questo pomeriggio per l’Inter. I nerazzurri scendono in campo in casa della Fiorentina per giocarsi il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Niccolò Barella ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Sarà una bella battaglia, cercheremo di portarla a casa. Eriksen è un grandissimo giocatore, in quella posizione può darci giocate importanti. La sua qualità ci può servire”.