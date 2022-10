Inter, Bastoni chiarisce: “Foto con Gavi? Non volevo prendermela con nessuno”

Il difensore, intervistato in esclusiva da Sportmediaset, ha voluto chiarire che il suo è stato solo un modo per celebrare una vittoria

A causa di un suo post dopo la vittoria contro il Barcellona, Alessandro Bastoni si è trovato al centro di numerose polemiche: il centrale ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae mentre trattiene Gavi in caduta e questo ha suscitato l'ira dei tifosi del club Bralugrana e non solo.

Ma il giocatore dell'Inter, intervistato da SportMediaset, ha voluto chiarire che il suo è stato solo un modo per celebrare una vittoria importante per la sua squadra in una sfida che poteva decidere il futuro europeo dei nerazzurri: "Non c'era nessun motivo di prendersela né con Gavi, protagonista di quella azione, né con il mondo del Barcellona", le sue parole".