Inter, viaggio nel mondo Bastoni: dal soprannome dei compagni alla ‘bugia’ con la fidanzata

Alessandro Bastoni sta vivendo un momento d’oro. L’assist contro la Juventus è l’ultima di una serie di giocate che gli sono valse gli onori della cronaca. La Gazzetta dello Sport di oggi racconta alcune curiosità legate al giovane difensore dell’Inter: Si legge nel focus: “Il suo mondo è una casa nel cuore di Milano, non lontano da City Life. E gli occhi di una fidanzata, Camilla Bresciani, sempre addosso. Camilla è un influencer, molto attiva sui social. Ha la passione della moda, lei e Alessandro hanno pure creato un marchio tutto loro – «no pasa nada» – che presto lanceranno pubblicamente. No pasa nada, non accade nulla. È una bugia. Tutto è accaduto, a un ragazzo del 1999 che in un anno e mezzo si è letteralmente preso l’Inter. Merito di Antonio Conte, che ha visto in lui qualcosa di speciale, non solo dal punto di vista tecnico. Personalità spiccata, nello spogliatoio non è certo il bambino da «schiaffo del soldato»: ha la battuta pronta, il ragazzo. E un soprannome che si porta dietro dai tempi di Parma. Ad Appiano per tutti è Gerry: così lo chiamò per la prima volta Dimarco, per via di quelle gambe tanto lunghe che sembrano appartenere a una giraffa”.