Inter, col Bologna si rivede Brozovic. Ecco quando può tornare Moses

Si è fermato nella giornata di ieri Victor Moses, autore di una prestazione assolutamente positiva contro il Brescia. Il Corriere dello Sport scrive: “Il nigeriano ha un affaticamento ai flessori della coscia sinistra: un problema che lo toglierà di mezzo contro il Bologna, per poi mettere nel mirino il recupero per giovedì a Verona o al più tardi col Torino. In compenso, dopo quattro partite di stop l’Inter ritroverà Brozovic. Restano fermi, a centrocampo, Sensi e Vecino”.