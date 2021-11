Inter, 5.5 mln a Brozovic: “Marcelo tramite i suoi agenti ha fatto sapere che…”

L'Inter non ha mai nascosto la sua volontà di tenere il croato che, grazie all'intuizione di Spalletti, è stato trasformato in regista basso davanti alla difesa

Sono settimane decisive per quanto riguarda il futuro di Marcelo Brozovic. Come emerso, ieri l'Inter ha incontrato l'entourage del calciatore per un meeting conoscitivo e per rendere note le posizioni in merito. Non si è parlato di cifre, ma l'intenzione di Marotta e Ausilio è chiara: "L'Inter non ha mai nascosto la sua volontà di tenere il croato che, grazie all'intuizione di Spalletti, è stato trasformato in regista basso davanti alla difesa, diventando titolare inamovibile pure con Conte e Inzaghi in panchina.