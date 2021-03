Inter, calciatori preoccupati: c’è una convinzione. Gara con il Bologna a rischio

Le positività di de Vrij e Vecino, unite a quelle di D'Ambrosio e Handanovic, hanno fatto scattare l'allarme in casa nerazzurra

In casa Inter torna la preoccupazione : dopo i numerosi casi di positività al coronvirus di inizio stagione, negli ultimi giorni altri 4 giocatori (D'Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino) sono risultati positivi, con la conseguente decisione dell'ATS di Milano di rinviare i prossimi impegni (allenamenti e partita contro il Sassuolo) della squadra. E la gara contro gli emiliani, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe non essere l'unico rinvio che coinvolgerà i nerazzurri.

"Questo focolaio da Covid rischia di complicare parecchio la corsa verso lo scudetto dell'Inter che alla ripresa del campionato, il 3 aprile, è attesa dalla trasferta di Bologna. Anche nella più ottimistica delle ipotesi, difficilmente scenderà in campo al Dall'Ara con una squadra nelle stesse condizioni di domenica scorsa a Torino. Perché non è scontato che tutti i positivi siano guariti o che abbiano ritrovato una buona condizione atletica".

"Ieri i calciatori per ora non contagiati erano ancora più preoccupati rispetto al giorno prima perché adesso hanno avuto la certezza che è stato il viaggio in pullman di sabato da Milano a Torino, con D'Ambrosio che si era positivizzato dopo il tampone negativo di venerdì, ad accendere il contagio".