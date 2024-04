Inter, Carlos Augusto: “Derby? Pensiamo a oggi, sarà tosta. Da terzo di difesa…”

Carlos Augusto, titolare questa sera al posto di Bastoni, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Udinese-Inter. Queste le sue considerazioni: "Risuona la parolina derby? Allora noi abbiamo un obiettivo e dobbiamo pensare partita dopo partita. Se pensiamo più avanti e non a oggi, non accadrà. Oggi sarà tosta. L'Udinese ha un obiettivo diverso dal nostro, succede così a fine stagione, dobbiamo essere concentrati.

Oggi braccetto? Mi piace, è utile per migliorare in entrambi le fasi. Voglio aiutare l'Inter a vincere. A Lautaro manca qualche gol? Lui è il nostro capitano, ha la fiducia di tutti. Ha fatto più di 20 gol in stagione, è importante per noi indipendentemente da un possibile gol oggi".