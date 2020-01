ESCLUSIVA Cauet: “Lukaku-Lautaro? Affiatati come Mané-Salah. Simoni? Ricordo quel sale…”

Gigi Simoni ha spento oggi 81 candeline. Attraverso i microfoni di Fcinter1908.it, sono arrivati anche gli auguri di Benoit Cauet, uno dei suoi ex calciatori all’Inter: “Ho un ricordo bellissimo di mister Simoni. Ho avuto a che fare con una persona fantastica, di una grande generosità e di un’educazione difficile da trovare oggi. Uomo vero e grande allenatore, avevo un ottimo rapporto con lui ma non era un’eccezione, ne parleranno tutti bene sempre”.

Hai un aneddoto particolare legato a quell’anno?

“Prima di un derby entrò negli spogliatoi e ci fece mettere del sale nei calzettoni. Non me lo aspettavo, per cui lo guardai un po’ stupito, ma disse che avrebbe portato fortuna e così fu”.

L’Inter in questo momento ti sembra in affanno?

“Non credo sia in affanno. La squadra gioca ed è ben organizzata, sta dimostrando tutto il suo valore. Arriveranno giocatori importanti e rafforzeranno ancora di più l’organico. Non ha fatto una prestazione all’altezza a Lecce, ma ha possibilità di riprendere la Juventus con la voglia e la determinazione del suo allenatore. Non sono preoccupato per questo lieve calo, il campionato si vince a maggio”.

In attacco potrebbe arrivare il tuo connazionale Giroud…

“Lukaku e Lautaro stanno facendo qualcosa di strepitoso. In circolazione non vedo un tandem affiatato come loro e come Mané e Salah. Giroud può essere un’alternativa importante, ha sempre segnato e conosce il calcio di Conte. Insieme a Sanchez darebbe profondità al reparto avanzato”.