Cessione Inter, Repubblica: “Corsa a tre, Usa vs Emirati Arabi. Piste concrete”

I prossimi potrebbero essere giorni già caldi per l'eventuale cessione del pacchetto di maggioranza dell'Inter . Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, infatti, gli advisors incaricati di ricercare investitori (Goldman Sachs e Raine Group) avrebbero in mano già delle offerte concrete:

"La vera novità, secondo l’Ft, è che le trattative potrebbero prendere il via già la settimana prossima: questo significa che i due advisors hanno sottomano delle opportunità concrete, e d’altronde anche negli ambienti finanziari milanesi è filtrata la notizia che in corsa ci sarebbero due fondi americani e uno degli Emirati Arabi, con gli investitori a stelle e strisce in vantaggio".