Sky – Inter, contatti con il Chelsea: due no e un sì. Occhio alla pista Politano-Llorente

Giroud ma non solo. In queste ore si parla molto dell’attaccante francese in chiave Inter. E secondo quanto riporta Skysport ci sarebbero stati per il giocatore segnali di apertura da parte del Chelsea. Nei contatti che il club nerazzurro ha avuto con la società inglese sono state chieste informazioni su Alonso e Emerson Palmieri. Nessuna apertura per i due giocatori e c’è stata una richiesta anche molto alta per entrambi, nonostante proprio Alonso non stia trovando spazio con Lampard.

Da non escludere la pista che porta allo scambio tra Politano e Llorente. Il nerazzurro non è riuscito a trovare continuità con Conte, il 3-5-2 probabilmente lo penalizza, ma potrebbe trovare spazio nel modulo di Gattuso, il 4-3-3. Il giocatore del Napoli ha avuto un’ottima stagione con l’allenatore nerazzurro ai tempi della Juventus.

(Fonte: SS24)