CdS – Inter, chi al posto di Calhanoglu? Un precedente può essere indicativo

Le possibili scelte di Simone Inzaghi per colmare il buco lasciato dal turco in mezzo al campo

Simone Inzaghi rifletterà nelle prossime ore, provando a fare la scelta migliore. A disposizione due nomi su tutti, ma dalle caratteristiche piuttosto differenti. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "La scelta più ovvia sembra quella di confermare Mkhitaryan, ingaggiato questa estate proprio per avere un’alternativa a Calhanoglu con caratteristiche più simili. L’armeno, però, è reduce dai 72’ disputati in terra ceca e le sue condizioni andranno verificare in questi giorni. Peraltro, Inzaghi potrebbe puntare su un’impostazione tattica differente, preferendo almeno all’inizio un elemento più fisico come Gagliardini.

E, in questo senso, c’è un precedente che potrebbe essere indicativo. Nel match al Friuli dello scorso campionato, infatti, Calhanoglu era squalificato e, per sostituirlo, il tecnico nerazzurro aveva scelto proprio l’ex-Atalanta. Mkhitaryan, dunque, diventerebbe una carta da giocare nel secondo tempo. Per la verità, sulla carta, ci sarebbe anche una terza opzione, vale a dire Asllani. Ma Inzaghi, a domanda specifica, ha precisato di considerarlo il vice-Brozovic e non una potenziale mezz’ala in più per le rotazioni mediana".