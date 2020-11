Gds – Inter come un pianista. Ecco la critica mossa da Conte ai suoi giocatori

“La storia si ripete e non può non accendersi l’allarme sul gol fallito da Vidal, o sulla generale sensazione di instabilità dopo aver incassato l’1-1. «Andiamo a vincerla», urlava Conte dalla panchina ai suoi. Che invece per poco non la perdevano. Ed è qui che il tecnico ha mosso la critica si suoi giocatori. «Non può essere sempre l’allenatore in campo a dire tutto: quando abbiamo preso il gol c’è stato uno sbandamento, non deve accadere. I giocatori fanno quello che abbiamo preparato, ma ci sono situazioni in cui bisogna fare di necessità virtù, magari andando sulle seconde palle». Ecco il punto, che spiega bene anche la pareggite: l’Inter spesso non sa cambiare spartito. Entra con un’idea, quell’idea la applica bene, ma poi di fronte all’imprevisto fatica a cambiare programma, fondamentalmente a reagire”.

“La consolazione è «un’Inter che nel giro di un anno è tornata a far paura, perché da noi ci si aspetta tanto», ancora Conte. Che a questa sosta certamente arriva con un umore meno buono rispetto a un mese fa. Una vittoria nelle ultime otto gare. E la prospettiva di un prossimo ciclo in cui sarà impossibile tirare il freno a mano, considerando che in ballo ci sarà anche il tentativo di rimonta nel girone Champions”. (Gazzetta dello Sport)