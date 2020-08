UFFICIALE – Inter, ben 17 giocatori convocati dalle nazionali: 6 con l’Italia di Mancini

Sono 17 i giocatori dell’Inter convocati per gli impegni con le rispettive nazionali, in particolare per le partite di UEFA Nations League in programma tra il 4 e l’8 settembre, come informa il sito ufficiale del club nerazzurro.

Sei giocatori nerazzurri sono stati convocati dal CT Roberto Mancini nella Nazionale Italiana: Barella, Bastoni, Biraghi, D’Ambrosio, Gagliardini e Sensi. Per Bastoni si tratta della prima chiamata nella nazionale maggiore azzurra.

Prima convocazione nella nazionale maggiore albanese per Ramen Cepele, difensore classe 2003.

Marcelo BROZOVIC (Croazia)

Portogallo-Croazia, 05.09.2020 – Uefa Nations League | Porto

Francia-Croazia, 08.09.2020 – Uefa Nations League | Parigi

Stefan de VRIJ (Olanda)

Olanda-Polonia, 04.09.2020 – Uefa Nations League | Amsterdam

Olanda-Italia, 07.09.2020 – Uefa Nations League | Amsterdam

Romelu LUKAKU (Belgio)

Danimarca-Belgio, 05.09.2020 – Uefa Nations League | Copenaghen

Belgio-Islanda, 08.09.2020 – Uefa Nations League | Bruxelles

Milan SKRINIAR (Slovacchia)

Slovacchia-Rep. Ceca, 04.09.2020 – Uefa Nations League | Bratislava

Israele-Slovacchia, 07.09.2020 – Uefa Nations League | Netanya

Nicolò BARELLA, Alessandro BASTONI, Cristiano BIRAGHI, Danilo D’AMBROSIO, Roberto GAGLIARDINI, Stefano SENSI (Italia)

Italia-Bosnia, 04.09.2020 – Uefa Nations League | Firenze

Olanda-Italia, 07.09.2020 – Uefa Nations League | Amsterdam

Christian ERIKSEN (Danimarca)

Danimarca-Belgio, 05.09.2020 – Uefa Nations League | Copenaghen

Danimarca-Inghilterra, 08.09.2020 – Uefa Nations League | Copenaghen

Ramen CEPELE (Albania)

Bielorussia-Albania, 04.09.2020 – Uefa Nations League |Minsk

Albania-Lituania, 07.09.2020 – Uefa Nations League |Tirana

Anthony SALCEDO, Sebastiano ESPOSITO (Italia U21)

Italia-Slovenia 03.09.2020 – Amichevole |Lignano

Svezia-Italia 08.09.2020 – Qualificazioni Europeo U21 | Kalmar (SWE)

Gaetano ORISTANIO, Lorenzo PIROLA (Italia U20)

Stage dal 30 Agosto al 5 Settembre c/o Centro CONI Tirrenia (PI)

Filip STANKOVIC (Serbia U19)

Preparazione agli Europei U19.