Inter, San Siro si tinge di nerazzurro: coreografia a 360°. E un ospite speciale in Curva Nord

"In curva Nord, insieme alla sua gente. Che ha “portato” in campo in tante battaglie del passato e con cui ora vuole vivere una notte storica. Marco Materazzi sarà capopopolo per una sera: l’ex difensore seguirà il derby in mezzo agli ultrà, nel cuore della fede nerazzurra. Lui, che da giocatore ha sempre indossato con orgoglio la maglia dell’Inter, stasera metterà i panni del grande tifoso e si unirà ai cori della Nord, per spingere Lautaro e compagni oltre l’ultimo ostacolo sulla via per Istanbul.