Inter, ecco cosa serve per gli ottavi. Il Barcellona potrebbe avere un vantaggio

Set point per l'Inter. Potrebbe arrivare già stasera, infatti, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per i nerazzurri. Battendo il Viktoria Plzen, i ragazzi di Inzaghi potranno anche evitare di guardare Barcellona-Bayern Monaco in serata. Se così non fosse, potrebbero comunque gioire, ma solo in caso di buone notizie dal Camp Nou.