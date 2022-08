Inter, occasione per Asllani? Brozovic verso un turno di riposo, pronto il giovane regista

"Il tecnico nerazzurro sta studiando nuove soluzioni in vista di questo mini ciclo da sei gare in venti giorni e già stasera potrebbe ricorrere al turnover. Nelle ultime ore sono aumentate le possibilità per un debutto da titolare per Kristjan Asllani, fin qui impiegato appena sei minuti contro lo Spezia. L’ex Empoli è pronto a prendersi le chiavi del gioco e a concedere a Brozovic - non ancora al top e visibilmente nervoso contro la Lazio - di tirare un po’ il fiato in vista di Milan e Bayern, prossimi due big match. Asllani è stato l’uomo dell’estate, la più bella rivelazione del precampionato: Simone non voleva accelerare i tempi, ma ha massima fiducia. Sembrano invece in calo le chance di prima volta per Onana: capitan Handanovic va verso la conferma tra i pali. Davanti, più Dzeko di Correa, ma alla fine poi passa tutto per Lautaro", spiega La Gazzetta dello Sport.