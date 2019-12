Inter, crescita pazzesca sui social: +63.7% nel 2019! E’ prima in Europa: la classifica

Con l’arrivo di Suning, l’Inter ha investito parecchio sulla crescita in toto del club, non solo in campo. La proprietà ha infatti deciso di rinforzare le infrastrutture, così come i canali social per arricchire l’interazione con i tifosi. Ed è proprio su questi che c’è stata, nel 2019, la crescita maggiore. Secondo quanto emerge da uno studio di IQUII Sport, infatti, il club nerazzurro ha incrementato i propri followers sui social network del 63.7% nel 2019, guidando la classifica a livello europeo.

Il portale SportThinking spiega: “I nerazzurri si trovano davanti a tutti: con un incremento della fanbase del 63.7% nel solo 2019, l’Inter risulta essere la squadra più cresciuta sull’anno, tra le TOP 20 considerate nel nostro studio. L’arrivo di Conte e l’attuale primato in Serie A, a pari punti con la Juventus, hanno sicuramente contribuito al successo dei nerazzurri sui canali online. Inoltre, l’ottimo lavoro svolto da Inter Media House sta pienamente dando i suoi frutti: le innovative campagne di comunicazione come #NotForEveryone, vero e proprio manifesto dei colori nerazzurri, e #Buu (Brothers Universally United), la campagna di inclusione contro il razzismo lanciata lo scorso gennaio, sono l’esempio dello straordinario lavoro del reparto media del club nerazzurro”.

Ecco la classifica: