La concorrenza non manca, perché i riflettori sul talento verdeoro sono ormai accesi. "Inter che però - al momento - si sente assolutamente in pole position per il gradimento del portiere («È il mio sogno», disse un’estate fa quando sembrava che la trattativa potesse decollare) e per la promessa fatta ad Ausilio da Alexandre Mattos, ds del club di Curitiba, di anteporre i discorsi con l’Inter a quelli con altri club alla luce dei contatti già presi tra le parti un’estate fa", precisa TuttoSport.