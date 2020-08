Pedullà – Dalbert, arrivata l’offerta del Başakşehir. Apertura dell’Inter. Al giocatore…

Nei giorni scorsi i dirigenti della Fiorentina sono stati nella sede dell’Inter per chiudere l’avventura di Dalbert in viola e Biraghi, che era arrivato in prestito a Milano in uno scambio, non è più a disposizione di Conte. Il brasiliano non resterà alla Pinetina, verranno valutate le proposte che arriveranno al club nerazzurro. Sarebbe arrivata intanto quella del Başakşehir.

L’offerta, secondo Pedullà, sarebbe un prestito con diritto di riscatto e i nerazzurri sarebbero disposti a cederlo a queste condizioni. Al giocatore, che sta valutando la proposta, sarebbe stato offerto invece un contratto a poco più di un mln e mezzo a stagione più bonus.

(Fonte: alfredopedulla.com)