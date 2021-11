Inter, Darmian svela: “Ecco il compagno più simpatico. I ricordi più belli…”

Le parole del laterale nerazzurro nell'intervista concessa ai canali ufficiali del club per l'ultimo matchday programme

Lunga ed interessante intervista quella concessa da Matteo Darmian ai canali ufficiali del club. Le dichiarazioni del laterale nerazzurro arrivano direttamente dal prossimo matchday programme: "All'Inter in un anno e mezzo ho giocato tante partite emozionanti e adrenaliniche. Quelle in cui sento di aver lasciato davvero il segno sono le vittorie di San Siro contro Cagliari e Hellas Verona, entrambe vinte per 1-0, entrambe con un mio gol. Due successi importanti verso la conquista dello Scudetto".