Inter, De Vrij: “Ho accettato le panchine, pronto quando Inzaghi mi chiama. Il gol…”

Stefan De Vrij, autore del gol che ha sbloccato Inter-Sampdoria stasera, ha parlato al triplice fischio del match ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Il gol è stato importante per sbloccare la partita. Non avevamo avuto grandi occasioni, ci ha permesso di andare in vantaggio e andare a cercarne altri. Era da un po' che non segnavo, sono contento a livello personale, ma è più importante la squadra che sta andando meglio rispetto all'inizio. Io cerco di dare il massimo quando gioco. Siamo migliorati, c'è ancora da migliorare, dobbiamo continuare così. Bisogna continuare a vincere perché siamo indietro.