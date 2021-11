Inter, per De Vrij forti dubbi: “Questo il timore che regna ad Appiano Gentile”

Oggi dovrebbero arrivare novità con il giocatore atteso a Milano e al centro sportivo domani (sempre che non torni prima per fare gli esami in Italia)

Sono ore di ansia in casa Inter: tutti aspettano infatti di capire cosa sia il reale problema muscolare accusato da Stefan De Vrij nella gara con la sua Nazionale. Questo il feeling nell'ambiente nerazzurro secondo Tuttosport: "Sono forti i dubbi per De Vrij, finora titolare in 15 delle 16 gare stagionali dell'Inter. Il timore - e la sensazione - è che si sia stirato, ma fino a ieri sera dall'Olanda non erano giunte notizie sugli esami (la nazionale di Van Gaal è tornata in patria nel tardo pomeriggio). Oggi dovrebbero arrivare novità con il giocatore atteso a Milano e al centro sportivo domani (sempre che non torni prima per fare gli esami direttamente in Italia)".