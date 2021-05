Gds – Inter, austerity la parola chiave: il discorso di Zhang. Il presidente ha chiesto…

La pandemia è stata un duro colpo per i conti dei club, ecco perché in casa nerazzurro il focus è sul contenimento dei costo

Dopo lo scudetto, l'Inter guarda al futuro. La pandemia è stata un duro colpo per i conti dei club, ecco perché in casa nerazzurra il focus è sul contenimento dei costi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Steven Zhang ieri in sede ha incontrato 35 dirigenti delle varie aree del club, tra cui i due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello, l’area sportiva con il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, il vicepresidente Javier Zanetti, gli uomini del marketing.