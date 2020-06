FootyHeadlines – Inter, ecco le prime foto ufficiali della divisa home 2020-21

Dopo varie indiscrezioni e vari leak nelle scorse settimane, il noto portale FootyHeadlines ha svelato in anteprima le immagini della divisa casalinga dell’Inter per la stagione 2020-21. Come ben visibile dalle foto, lo stile segue la scia di quanto fatto quest’anno: invece delle linee dritte, queste saranno tutte e completamente a zig-zag. Il kit ricorda lo stile della maglia della stagione 2010-11, nella quale il club nerazzurro conquistò la Supercoppa Italiana, il Mondiale per Club e la Coppa Italia.

Ecco tutte le foto: