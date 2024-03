Inter, domani esami per De Vrij: Inzaghi ha cerchiato una data per riaverlo

L'aggiornamento sulle condizioni del difensore olandese rientrato in anticipo a Milano per un problema all'adduttore

"Domani il difensore ripeterà gli esami svolti in patria per il problema agli adduttori. Scontato che salti la partita con l’Empoli del primo aprile, la speranza di Inzaghi è di riaverlo già per la successiva trasferta di Udine di lunedì 8. Appiano in questi giorni è praticamente deserto: il tecnico ha concesso riposo a tutti, la ripresa è fissata per mercoledì, quando torneranno a disposizione di Inzaghi sia Carlos Augusto sia Sensi".