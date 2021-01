Inter, dominio totale e assoluto: dal 61′ al 101′ palla al Milan per 2 minuti e 10 secondi

L’Inter ha dominato il derby di Coppa Italia ben oltre il 2-1 finale: 28 tiri a 4 testimoniano un successo nettissimo della squadra di Conte.

Ma non c’è solo quel dato ad evidenziare il dominio nerazzurro. Anche il possesso palla è stato clamorosamente a favore degli uomini di Conte, solo parzialmente spiegato dall’espulsione di Ibrahimovic. Dal 61′ al 101′, minuto in cui è finita la partita, il Milan ha avuto il pallone per la miseria di 2 minuti e 10 secondi. Un successo schiacciante e meritato per l’Inter.