Inter, Dzeko: “Bisogna vincere, non importa chi segna. Io e Lautaro? Mi preoccupa…”

Le dichiarazioni del calciatore nerazzurro prima del derby d'Italia di questa sera Juventus-Inter

Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di DAZ prima del calcio d'inizio di Juventus-Inter. Queste le sue parole: "Una volta io e Lautaro siamo fenomeni e l'altra non possiamo giocare insieme. Io penso che i grandi giocatori come noi possano sempre giocare insieme, poi ci sono momenti di difficoltà normali in una stagione. A me preoccupa di più che la squadra abbia fatto pochi punti nelle ultime sette partite. Alla fine bisogna vincere le partite, chi fa gol è meno importante. Oggi dobbiamo dare tutto e non pensare a chi farà gol. Dobbiamo fare bene come squadra e sperare nel risultato".